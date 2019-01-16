Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valisi Bilgin'den Üsküp Beldesine Ziyaret

Kırklareli Valisi Bilgin'den Üsküp Beldesine Ziyaret

15 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Üsküp beldesinde ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Valisi Bilgin'den Üsküp Beldesine Ziyaret, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Üsküp beldesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Bilgin, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap'ı makamında ziyaret ederek bilgi aldı.

Ardından çalışma ve yatırımları yerinde inceleyen Bilgin, belde sakinleri ile kahvehanede bir araya gelerek sohbet etti.

Esnaf ziyaretinde de bulunan Bilgin, TOKİ inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Beldede en önemli yatırımlardan birinin TOKİ olduğunu ifade eden Bilgin, bu yatırımların beldeye gelmesinde emek harcayan belediye başkanına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:00 Kaynak: AA

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