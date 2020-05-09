Kırklareli Valisi Bilgin'den Vakıflar Haftası mesajı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vakıflar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, toplumda yardımlaşma duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacı ile her yıl mayıs ayının ikinci haftasının, Vakıflar Haftası olarak kutlandığını anımsattı.

Vakıfların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu ifade eden Bilgin, vakıfların Türkiye'nin gelişme sürecindeki yerininde önemli olduğunu belirtti.

Kurumsallaşmış bir yardım anlayışının temsilcisi olan vakıfların, köklü tarihsel gelenekleri ve sundukları hizmetlerle kültürümüzün önemli bir değeri olarak varlıklarını günümüze kadar sürdürdüğünü bildiren Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Milletimizin yardımseverlik, birlik ve dayanışma gibi değerlerini yaşama geçiren vakıflar, birlikteliğimizin güçlenmesini sağlamakta, yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızı yönlendirerek, amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Bu hafta vesilesi ile yılların yorgunluğuyla yıpranmış vakıf eserlerinin yeniden ayağa kaldırılması ve yeni fonksiyonlar kazandırılarak vatandaşlarımızın günlük hayatı içerisinde yer bulması, geçmişimize vefanın bir gereği olduğu kadar gelecek kuşaklara karşı bir sorumluluktur."