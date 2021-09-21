KIRKLARELİ - Vali Bilgin'den zamanında aşı çağrısı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Vali Bilgin, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi bünyesinde kurulan kemoterapi ünitesinin açılış töreninde, kanser hastalığının zor bir rahatsızlık olduğunu ifade etti.

İnsan sağlığının önemine değinen Bilgin, kemoterapi ünitesi ile artık hastaların diğer illere gitmek zorunda kalmayacağını belirtti.

Salgın döneminde vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden çalışan sağlık personeline de teşekkür eden Bilgin, salgının sona ermesi için aşılamanın önemli olduğunu vurguladı.

Aşı olarak sağlık çalışanlarına yardımcı olunması gerektiğini anlatan Bilgin, şunları söyledi:

"Allah sizlerden razı olsun, iyi ki varsınız, iyi ki ülkemizin sizin gibi değerli sağlık çalışanları ve insanları var. Sizlerle ülkemiz çok daha ileriye gidecek. Salgında inşallah en kısa sürede sonlanır, ama buradan bir uyarı yapmak istiyorum. Süreç aşağıya doğru bir ivmeyle değil, maalesef sorunlu bir ivme ile devam ediyor. O nedenle lütfen tedbirlerimizi en üst düzeyde alalım. Burada aşılama önemli. Salgın sürecinde aşılama çok önemli. Aşı dozlarımızı zamanında yaptırmadığımız sürece aşılamanın da bir hükmü kalmıyor. O nedenle lütfen aşılarımızı zamanında yaptıralım."

Bilgin, salgının halen bitmediğini hatırlatarak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına en üst seviyede riayet edilmesi gerektiğini bildirdi.

Programda AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit te konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ünitenin açılışı gerçekleştirildi.