Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valisi Bilgin'den Ziyaretler

Kırklareli Valisi Bilgin'den Ziyaretler

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Valisi Bilgin'den Ziyaretler, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Bilgin, ilk olarak Sosyal Dayanışma Merkezi'ni (SODAM) ziyaret etti.

Özellikle dezavantajlı kursiyerlerin yapmış olduğu ürünlerle kendilerine ve ailelerine ekonomik anlamda büyük avantaj sağlayacağını ifade eden Bilgin, yapılan ürünlerin satışı konusunda çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Bilgin, ürünlerin yurt dışında da satışı için gerekli çalışmaları bizzat yapacağını, bu ürünlerin e-ticaret üzerinden de satılabileceğini vurguladı.

Ardından Düğüncübaşı ve Alacaoğlu köylerini ziyaret eden Bilgin, vatandaşları dinledi.

Bilgin, son olarak şehit jandarma onbaşı Aydın Mutlu ve şehit piyade komando çavuş Ethem Yüksel'in ailelerini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:25 Kaynak: AA

Lüleburgaz, Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel
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