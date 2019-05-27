Kırklareli Valisi Bilgin'den ziyaretler
3 saat önce
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, köy ziyaretlerinde bulundu.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:25 Kaynak: AA
Valisi Osman Bilgin, köy ziyaretlerinde bulundu. Vali Bilgin
ilk olarak Eriklice köyünü ziyaret ederek, bir kahvehanede vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.
Ardından Kayalı
ve Yoğuntaş köylerini ziyaret eden Bilgin, muhtarlardan bilgi aldı.
Vatandaşların istek ve sıkıntılarına anında çözüm bulabilmek amacıyla bu ziyaretlerin önemli olduğunu belirten Bilgin, tüm köyleri ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade etti.
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