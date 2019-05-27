Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valisi Bilgin'den ziyaretler

Kırklareli Valisi Bilgin'den ziyaretler

3 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, köy ziyaretlerinde bulundu.

Kırklareli Valisi Bilgin'den ziyaretler, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, köy ziyaretlerinde bulundu.
Vali Bilgin ilk olarak Eriklice köyünü ziyaret ederek, bir kahvehanede vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.
Ardından Kayalı ve Yoğuntaş köylerini ziyaret eden Bilgin, muhtarlardan bilgi aldı.
Vatandaşların istek ve sıkıntılarına anında çözüm bulabilmek amacıyla bu ziyaretlerin önemli olduğunu belirten Bilgin, tüm köyleri ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:25 Kaynak: AA
Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel
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