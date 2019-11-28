Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valisi Bilgin'den ziyaretler
Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin'den ziyaretler - Son Dakika

Kırklareli Valisi Bilgin'den ziyaretler

7 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Valisi Bilgin'den ziyaretler, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Babaeski Kaymakamlığına atanan Şenol Levent Elmacıoğlu'nu ziyaret eden Bilgin, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Babaeski'nin küçük ve sakin bir ilçe olduğunu belirten Bilgin, Elmacıoğlu'na görevinde başarılar diledi.

Bilgin, Cumhuriyet Savcıları Şule Duman, Halil Demirel ile Hakimler Selvi Çetin, Gülcan Bayrakci, Emine Akıncı ve Yavuz Tügen ile bir araya geldi.

İlçede vatandaşların istek ve sıkıntılarını da dinleyen Bilgin, "Her fırsatta ilçeleri ve köyleri dolaşarak gerek protokol üyeleri gerekse vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Varsa sorunları yerinde tespit ederek çözüme kavuşması için girişimler yapıyoruz. Vatandaşa dokunmak, sorunlarını yerinde dinlemek ve çözmek, kaliteli hizmeti sunmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Levent Elmacıoğlu, Kırklareli, Babaeski, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor
Bakan Soylu açıkladı! 11 Fransa vatandaşı DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderilecek İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı Ağrı'da kar yağışının başlamasıyla, akıllara olay olan Ağrılı amcanın videosu geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:18:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valisi Bilgin'den ziyaretler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]