Kırklareli Valisi Bilgin'den ziyaretler - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Vize Kaymakamı Soner Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Kadir Oğuz ile şehit Astsubay Oktay Yatkın'ın Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Bilgin, 1984 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde askeri gemide meydana gelen patlamada şehit olan Yatkın'ın ailesi ile bir süre sohbet etti.

Vali Bilgin, şehit ve gazi ailelerini her fırsatta ziyaret ettiklerini, bu ülkenin şehitlerin mücadelesi ile huzur içinde yaşadığını dile getirdi.

Bilgin ve beraberindekiler daha sonra Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'i ziyaret etti.