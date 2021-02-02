Kırklareli Valisi Bilgin, dere yatağının taştığı bölgede incelemede bulundu Açıklaması - Son Dakika

Kırklareli Valisi Bilgin, dere yatağının taştığı bölgede incelemede bulundu Açıklaması

02.02.2021 13:57
Kırklareli Valisi Bilgin, dere yatağının taştığı bölgede incelemede bulundu Açıklaması, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sağanak nedeniyle taşkın yaşanan Babaeski ilçesinin Alpullu beldesinde incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sağanak nedeniyle taşkın yaşanan Babaeski ilçesinin Alpullu beldesinde incelemede bulundu.

Vali Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan ve kurum müdürleri ile ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bir süre bölgede inceleme yapan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle en fazla sıkıntının Alpullu beldesinde yaşandığını, dere yatağının taşması sonucu birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığını anlattı.

Son 24 saatte metrekareye 65 kilogram yağış düştüğünün altını çizen Bilgin, şöyle devam etti:

"Bu rakamsal olarak bakıldığında ilimize bir yılda düşen toplam yağmurun 10'da 1'i demek. Bu çok yüksek bir oran. Hepimizin son dönemde ülkemizde yaşanan kuraklığa bağlı olarak yağmurla ilgili bir özlemimiz vardı. Bunun çift taraflı etkileri olabiliyor. Özellikle bazı köylerimizde menfezler, köprüler yıkıldı.

Babaeski ilçemizin merkezinde yine dere yatağında bulunan evlerimizin bodrum katları sular altında kaldı. Lüleburgaz ilçemizde bir köy yoluna ulaşım sağlanan köprünün yıkıldığını gördük. Kofçaz ilçemizde çeşitli köylerin yollarında sıkıntılar oldu. Aynı şekilde Demirköy ilçemizde, yani ilimizin tamamında ciddi manada problemler olduğunu görüyoruz."

"Suların çekilmesini bekliyoruz"

Can kaybı yaşanmamasının teselli olduğunu dile getiren Bilgin, şu an için taşkına bağlı sadece maddi hasarın olduğunu aktardı.

Başta AFAD olmak üzere tüm kurumlar tarafından hasar gören yerlerde tespitler yapıldığını belirten Bilgin, "Burada da suların çekilmesiyle birlikte evlerimizde tek tek tespit yapılarak vatandaşların evlerin içerisinde hem evlerinde hem arazilerinde oluşan hasarları ekiplerimiz tespit edecek. "dedi.

Taşkında 300'e yakın vatandaşın tahliye edildiğini ifade eden Vali Bilgin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyorum. Yerel yönetimler kanalıyla tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız. Vatandaşlarımızın yanındayız. Taşkın nedeniyle vatandaşlarımızı tahliye ettik. Tahliye esnasında 300'e yakın vatandaşımız için otel temini sağladık. Kızılay alanda sıcak yemek ve gıda ihtiyacını karşılamayla ilgili tedbirleri alıyor.

Dere kotuyla arazideki suyun aynı seviyede olduğunu görüyoruz. Her selde, her doğal afette bunları konuşuyoruz. Maalesef bunlar 'Allah'tan geldi.' diyoruz ama biz de zamanında tedbirlerimizi almıyoruz. Burada yine su kotunun altında yapılan evler var. Sorun bu, bunu biliyoruz. Evet bu kadar, şu an yıkacak halimiz yok. Bununla ilgili de gelecekte bir afet yaşanmaması içinde neler yapılabilir, kontrol edeceğiz. Şu anda suların çekilmesini bekliyoruz. Suların tahliyesi hızlandı."

Bilgin, dün akşam bölgede 19 köy yolunun da taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapatıldığını ve bölgede çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Milletvekili, Kırklareli, AK Parti, Alpullu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin, dere yatağının taştığı bölgede incelemede bulundu Açıklaması - Son Dakika


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