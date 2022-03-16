Kırklareli Valisi Bilgin, Dereköy Sınır Kapısında incelemede bulundu - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Ukrayna'dan tahliyelerin sürdüğü Dereköy Sınır Kapısında incelemede bulundu.

Vali Bilgin, sınır kapısını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Göç İdaresi Başkanlığının mobil hizmet aracını gezen Bilgin çalışmaları inceledi.

Vali Bilgin, mobil hizmet aracı içerisinde Göç-Net ağ sistemi ile tüm işlemlerin kolaylıkla yapılabildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından getirilen savaş mağduru vatandaşların öğrenci yurtlarında misafir ettiklerini belirten Bilgin, devletin her kademesinin Ukraynalı vatandaşlar için seferber olduğunu kaydetti.