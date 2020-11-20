Kırklareli Valisi Bilgin: "Dupnisa Mağarası'nda yarasalar da düşünülerek yatırımlar yapılıyor" - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan ve binlerce yarasayı barındıran Dupnisa Mağarası'nın, yeni yatırımlarla turizme daha fazla katkı sağlayacağını söyledi.

Vali Bilgin, tarihi gar binasının restore çalışmalarını inceleyerek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bugün bazı yayın kuruluşlarında "Dupnisa Mağarası'na turizm tesisi kurulursa yarasalar göçer" başlıklı habere yer verildiğini belirten Bilgin, yapılacak yatırımlardan yarasaların olumsuz etkilenmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Koruma ve kullanma dengesini gözeterek yatırımlar yapıldığını anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Eğer biz bir şeyi koruyalım derken kullanmayacaksak o zaman mağarayı kapatalım, yolunu da keselim, her şeyi bitirelim. Ama diyorsak ki 'koruma ve kullanma dengesi içerisinde zarar vermeden koruyalım', ona göre de çalışmalar yapmamız gerekiyor. Biz çalışma yapmadan önce gerekli kurullardan bilgi aldık. Mağarada yarasalar başta olmak üzere tüm canlılar düşünülerek yatırımlar yapılıyor."

Bu konuda endişesi olanların kendisine ulaşmasını isteyen Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu konuda endişeleri varsa bize iletsinler, desinler ki 'bunu böyle yapalım' yaparız, hiç sorun değil. Ama 'bunu yaparsanız yarasalar kaçar' derseniz, biz mağaranın içerisine tesis yapmıyoruz ki. Zaten orada şu an tesisler var. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde ormanların içerisine baktığınızda orada da tesisler var. Önemli olan sizin doğayı koruma düşüncenizi ve planınızı ortaya koymanızdır. Biz de bu konuda bağımsız 11 üyenin olduğu Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan gerekli görüşler ve izinleri aldık. Biz 'yaptım oldu' mantığı ile hareket etmiyoruz. Fikri olan herkes resmi yollarla bize ulaşsın."

Dupnisa Mağarası

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin çalışmaları doğrultusunda düzenlenerek 2003'te turizme açılan Dupnisa Mağarası, 16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor.

İkinci jeolojik zamana ait mermerler içinde birbirine bağlı iki kat ve üç bölümden oluşan, sürekli akan bir yeraltı nehri ve bu nehrin oluşturduğu derinliği yer yer 2 metreyi aşan göller bulunan mağaranın sulu kısmı, yarasaların üremesi amacıyla her yıl 6 ay süreyle ziyarete kapatılıyor.

Zengin damla taş oluşumları, süt beyazdan, kırmızı ve kahverenginin her tonundaki renklere sahip dev boyutlara ulaşan sarkıt, dikit, sütunlar ve damla taş havuzları ile hayranlık uyandıran mağarayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, 1977 metre uzunluğundaki mağaranın turizme açık 500 metrelik bölümünün 100 metresini gezebiliyor.

Kırklareli Valiliğince, mağaraya ulaşımın sağlandığı yol ve etrafında çevre düzenlemeleri ile bisiklet, yürüyüş yolları, otopark, yerel ürün satış noktaları ile mağara içi ve çevresinde aydınlatmalar yapılıyor.

Ayrıca, mağara çevresinde bulunan 15 dekarlık alanda 20 bungalov ev yapılacak.