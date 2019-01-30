Kırklareli Valisi Bilgin'e Ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Eğitime Destek Platformu yöneticilerini makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Eğitime Destek Platformu yöneticilerini makamında kabul etti.



Vali Bilgin, ilk olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kaan, Paydaş Yönetim Direktörü Egemen Akyüz ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kırklareli Şube Başkanı Vedat Açar ile makamında bir araya geldi.



Yeşilay Cemiyetinin önemli çalışmalara imza attığını belirten Bilgin, her zaman Yeşilay Cemiyeti'nin yanında olduklarını belirtti.



Daha sonra Bilgin, Eğitime Destek Platformu Başkanı Ziya Eser, Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

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