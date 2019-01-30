Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valisi Bilgin'e Ziyaret

Kırklareli Valisi Bilgin'e Ziyaret

29 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Eğitime Destek Platformu yöneticilerini makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Bilgin'e Ziyaret, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Eğitime Destek Platformu yöneticilerini makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ilk olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kaan, Paydaş Yönetim Direktörü Egemen Akyüz ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kırklareli Şube Başkanı Vedat Açar ile makamında bir araya geldi.

Yeşilay Cemiyetinin önemli çalışmalara imza attığını belirten Bilgin, her zaman Yeşilay Cemiyeti'nin yanında olduklarını belirtti.

Daha sonra Bilgin, Eğitime Destek Platformu Başkanı Ziya Eser, Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:17 Kaynak: AA

Lütfullah Bilgin, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı, Genel Merkeze Savaş Açtı: Kararı Tanımıyorum Son Dakika! Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu

Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz "Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 13:46:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valisi Bilgin'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]