Kırklareli Valisi Bilgin'e ziyaretler - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaretler sürüyor.
Vali Bilgin makamında Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AK Parti Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Mehmet Akın ve AK Parti Babaeski İlçe Başkanı Fatih Yağcı ile Büyük Birlik Partisi Kırklareli İl Başkanı Ercan Andaç'ı makamında kabul etti.
Bilgin, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin gelişmesi ve kalkınması için çalıştıklarını söyledi.