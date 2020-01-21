Kırklareli Valisi Bilgin'e ziyaretler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin'e ziyaretler - Son Dakika

Kırklareli Valisi Bilgin'e ziyaretler

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaretler sürüyor.

Kırklareli Valisi Bilgin'e ziyaretler, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaretler sürüyor.

Vali Bilgin makamında Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AK Parti Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Mehmet Akın ve AK Parti Babaeski İlçe Başkanı Fatih Yağcı ile Büyük Birlik Partisi Kırklareli İl Başkanı Ercan Andaç'ı makamında kabul etti.

Bilgin, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin gelişmesi ve kalkınması için çalıştıklarını söyledi.

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı yapıldı
Sıfır aldığı otomobilin tamponu boyalı, ön camı değişmiş çıktı Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı Erkeklerde sperm üretimini, kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor! Alışveriş fişleriyle ilgili korkutan uyarı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 15:55:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli Valisi Bilgin'e ziyaretler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]