Kırklareli Valisi Bilgin, emniyet ve jandarma teşkilatının bayramını kutladı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla emniyet ve jandarma teşkilatıyla bayramlaştı.

Vali Bilgin, bayram etkinlikleri kapsamında Şehit Hayrettin Polis Merkezi'ni ziyaret etti.

Polis ekiplerinin bayramlarını kutlayan Bilgin, konuşmasında, bayramlarda birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının en üst seviyede yaşandığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin bayramda da özverili bir şekilde çalıştığını ifade eden Bilgin, vatandaşların huzur ve refahını korumak için cansiperane görev yaptığını söyledi.

Kurban Bayramı'nı tebrik eden Bilgin, "Bayram birliktelik, güzellik, kardeşlik, paylaşmak demektir. Bundan sonraki günlerin de bayram gibi olmasını diliyorum. Özellikle salgın sürecinde hep birlikte görev yaptınız. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ailelerinizle birlikte sağlıklı nice güzel günler diliyorum." diye konuştu.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve müdür yardımcıları da hazır bulundu.

Vali Bilgin daha sonra İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ve askeri personelin bayramını kutladı.