Vali Bilgin fabrikalara Kovid-19 denetimi yaptı - KIRKLARELİ - Son Dakika

Vali Bilgin fabrikalara Kovid-19 denetimi yaptı - KIRKLARELİ

18.10.2020 13:35

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ile kurum müdürleri ile Lüleburgaz ilçesindeki fabrikaları gezdi.

Fabrika yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Bilgin, ardından denetimlerde bulundu.

Bilgin, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 denetimlerinin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Kendisi başta olmak üzere tüm görevlilerin sahada olacaklarını ifade eden Bilgin, salgına karşı daha etkili tedbirler almaya devam edeceklerini dile getirdi.

Şu an için fabrikalarla ilgili çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını anlatan Bilgin, salgına karşı herkesin daha duyarlı ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Vali Bilgin fabrikalara Kovid-19 denetimi yaptı - KIRKLARELİ
Vali Bilgin fabrikalara Kovid-19 denetimi yaptı - KIRKLARELİ
Vali Bilgin fabrikalara Kovid-19 denetimi yaptı - KIRKLARELİ
Vali Bilgin fabrikalara Kovid-19 denetimi yaptı - KIRKLARELİ

Seçkin Çengeloğlu, Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Fabrika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Bilgin fabrikalara Kovid-19 denetimi yaptı - KIRKLARELİ - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Galatasaray, ocak ayında Falcao ile yollarını ayıracak Galatasaray, ocak ayında Falcao ile yollarını ayıracak         
12:48
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı         
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti         
02:59
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
21:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı         
14:40
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 13:57:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Bilgin fabrikalara Kovid-19 denetimi yaptı - KIRKLARELİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei