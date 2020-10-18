Vali Bilgin fabrikalara Kovid-19 denetimi yaptı - KIRKLARELİ - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ile kurum müdürleri ile Lüleburgaz ilçesindeki fabrikaları gezdi.

Fabrika yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Bilgin, ardından denetimlerde bulundu.

Bilgin, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 denetimlerinin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Kendisi başta olmak üzere tüm görevlilerin sahada olacaklarını ifade eden Bilgin, salgına karşı daha etkili tedbirler almaya devam edeceklerini dile getirdi.

Şu an için fabrikalarla ilgili çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını anlatan Bilgin, salgına karşı herkesin daha duyarlı ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.