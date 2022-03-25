Kırklareli Valisi Bilgin, gar binasında incelemede bulundu - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Bilgin, gar binasında incelemede bulundu

25.03.2022 11:14
Kırklareli Valisi Bilgin, gar binasında incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi gar binasında incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi gar binasında incelemede bulundu.

Vali Bilgin, İl Özel İdaresi tarafından restore edilen gar binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Restorasyon çalışmalarının sona yaklaşıldığını ifade eden Bilgin, tarihe tanıklık eden gar binasının en kısa sürede hizmete kazandırılacağını kaydetti.

Bilgin, tarihi yapıların geleceğe aktarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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Osman Bilgin, Restorasyon, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin, gar binasında incelemede bulundu - Son Dakika


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