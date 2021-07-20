KIRKLARELİ - Vali Bilgin huzurevi sakinleriyle bayramlaştı - Son Dakika

Kırklareli Huzurevi'nde bayram coşkusu yaşandı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Huzurevi bahçesindeki yaşlılarla bir araya gelen Bilgin, yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi dileğinde bulundu.

Bayramların önemli günler olduğunu belirten Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 4 bayramı birlikte geçiremediklerini kaydetti.

Bayramları birlikte geçirmeyi özlediklerini dile getiren Bilgin, "Yaklaşık 4 bayramdır buluşamıyoruz. Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu mücadele sürdürülüyor. Sizleri korumak, sizlerin sağlığını üst düzeyde tutmak bizler için önemliydi." diye konuştu.

Salgın sürecinde huzurevinde hiçbir aksiliğin yaşanmadığını aktaran Bilgin, "Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı olan tüm birimlerimizde çok şükür kazasız belasız sıkıntısız bu süreci yönettik. Bu sürecin yönetilmesinde emeği geçen tüm personellere teşekkür ediyoruz. Onlarda 14 günlük karantina yaparak çalıştılar. Zor bir süreçti ailelerinden uzak geçti. Bazı ülkelerden çok kötü görüntüler izledik. Çok şükür ki dünyaya örnek olduk bu konuda. Özellikle böyle bir ülkenin hem vatandaşı olmaktan, hem Valisi olmaktan büyük onur ve gurur duyduğumu belirtmek istiyorum." dedi.