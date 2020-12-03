Kırklareli Valisi Bilgin'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşların sesini duyurduğu, toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırıldığı özel ve anlamlı gün olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların topluma kazandırılması ve hayat standartlarının yükseltilmesi amacıyla devletin her türlü çalışmayı yaptığını belirten Bilgin, engellilerin toplumun vazgeçilmez ve ayrılmaz parçası olduğunu ifade etti.

Her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olduğunu aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Sosyal devlet anlayışının en önemli ölçü ve gereklerinden biri de engelli vatandaşlarımızla ilgilenmek, onlara her bakımdan destek olmaktır. Bilindiği üzere 2020 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erişilebilirlik Yılı ilan edildi. Bu kapsamda, pek çok farklı faaliyetler hayata geçirilerek, erişilebilirliği binalar, açık alanlar, toplu taşıma araç ve sistemleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında ilimizde ve ülkemizde birçok yatırımlar yapılmakta ve yapılmaya devam edilmektedir.

Erişilebilirlik herkes içindir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket eden devletimiz, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları için çok ciddi temel kanuni düzenlemeler yapmıştır. Hayata geçirilen sosyal politikalar vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın çok daha kapsamlı hizmetlerden istifade edebilme imkanı sağlanmıştır.

İnanıyorum ki artık engellilerimiz, üreten, bağımsız bireyler olarak, spordan sanata, yönetimden ticarete, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde daha çok yer alacaklardır."