Kırklareli Valisi Bilgin incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, ilk olarak yapımı tamamlanan Vize Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Vize Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını inceleyen Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresince özverili çalışmalarından dolayı Vize Kaymakamı Soner Zeybek, Belediye Başkanı Ercan Özalp başta olmak üzere tüm personele teşekkür ederek, başarı belgelerini verdi.

Bilgin ve beraberindekiler restore ettirilen turizm merkezi ve sosyal tesis binasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vize Belediye Başkanı Özalp'ı da ziyaret eden Bilgin, son olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) incelemelerde bulundu.