Kırklareli Valisi Bilgin, incelemelerde bulundu - Son Dakika

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule yeni hızlı tren hattı arasında kalan güzergahlarda yoluculuk süresi ve mesafesi kısalacağını ifade eden Bilgin, çalışmaların hızla devam ettiğini anlattı.

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