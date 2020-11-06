Kırklareli Valisi Bilgin incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kırklareli Valisi Bilgin incelemelerde bulundu

06.11.2020 08:39
Kırklareli Valisi Bilgin incelemelerde bulundu, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, restore edilen tarihi bina ile hayvan barınağında incelemelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, restore edilen tarihi bina ile hayvan barınağında incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, ilk olarak İl O¨zel I·daresi tarafından Yayla Mahallesi'nde restore edilen tarihi binayı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kentin ilk yerleşim yerinin Yayla Mahallesi olduğunu anımsatan Bilgin, bu çalışmanın sonunda mahallede bir tarihi yapının daha aslına uygun şekilde canlanacağını söyledi.

Bilgin, daha sonra Pınarhisar ilçesindeki hayvan barınağında incelemede bulundu.

Sokak hayvanlarıyla ilgili kentte uygulamaya konulan çeşitli projeler ile can dostlarının barınma, beslenme ve sağlık sorunlarının giderildiğini belirten Bilgin, Pınarhisar ilçesinde de bir süredir kapalı olan barınağın eksikliklerin tamamlanarak en kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.

Lütfullah Bilgin, Yayla Mahallesi, Pınarhisar, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin incelemelerde bulundu - Son Dakika


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