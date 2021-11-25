Kırklareli Valisi Bilgin kadınlara KADES uygulamasını anlattı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınları bilgilendirdi.

Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile İstasyon Caddesi'nde kurulan KADES mobil uygulama standını ziyaret etti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün önemine değinen Bilgin, kadınların sadece bir gün değil, 365 gün saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm insanların cinsiyet ayrımı olmaksızın eşit olduklarını ifade eden Bilgin, kadınlara yönelik işlenen her türlü şiddetin karşısında olduklarını kaydetti.

Kadına şiddete sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini dile getiren Bilgin, şöyle konuştu:

"Maalesef kısa süre önce Lüleburgaz ilçemizde yaşanan cinayet bizi çok üzdü. Biz kadına şiddete değil sadece, çocuğa şiddet, aile içerisinde şiddet, şiddetin her türlüsünü tasnifi olmadan insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu belirtmek istiyoruz. Ayrıca şunu da özellikle belirtmek istiyorum tabii ki kadına şiddet deyince bazıları evlilerin, evli kadının kocasının eşine karşı uyguladığı şiddet olarak algılıyor bu da çok yanlış bir algı. Türkiye'de ve dünyada özellikle son dönemde koronavirüs döneminde de artan uygulamalara baktığımızda şiddet uygulanan kadınlarımızın yüzde 45'inin evli kadınlar olduğunu, diğerlerinin nişanlı ilişkisi dahi olmadan belki arkadaş ilişkisi olan kadınlarımız olduğunu görmekteyiz."

Bilgin, ardından kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.