Kırklareli Valisi Bilgin, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, Kadir Gecesi'ni idrak etmenin sevinç ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu aktaran Bilgin, getirdiği esenlik ve selametin, tüm şehrin, ülkenin, aziz milletin ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzura aracı olmasını diledi.

Bu gecenin fırsata çevrilmesi gerektiğini bildiren Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Mükafatların sınırsız olarak verildiği, kalplerin, duygu ve davranışların her türlü kötülükten arındığı, sevginin herkesi kucaklaması için yeni adımlar atma imkanının bulunduğu Kadir Gecesi'nin, birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağına, toplumu toplum yapan özelliklerin başında sayılabilecek olan saygı ve sevginin bu gecede gönüllerde hayat bulacağına, içinde bulunduğumuz Kovid-19 salgınından kurtulmamıza vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim."