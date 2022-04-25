Kırklareli Valisi Bilgin, Karadenizli vatandaşlarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Bilgin, Karadenizli vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

25.04.2022 10:46
Kırklareli Valisi Bilgin, Karadenizli vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Karadenizli vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Karadenizli vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Vali Bilgin, Lüleburgaz Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu söyledi.

Ramazan ayında küskünlüklerin ve kırgınlıkların sona ermesi gerektiğini ifade eden Bilgin, Karadenizli hemşerileri ile iftar programında buluşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından dualar okundu, hep birlikte oruçlar açıldı. İftarın ardından Bilgin, vatandaşlarla sohbet etti.

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Son dakika haber | Kırklareli Valisi Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı Son dakika haber | Kırklareli Valisi Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Osman Bilgin, Lüleburgaz, Kırklareli, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin, Karadenizli vatandaşlarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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