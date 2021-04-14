KIRKLARELİ - Vali Bilgin kentteki vaka artışını mutasyonlu virüs ve ev ziyaretlerine bağladı - Son Dakika

KIRKLARELİ - Vali Bilgin kentteki vaka artışını mutasyonlu virüs ve ev ziyaretlerine bağladı

14.04.2021 12:41

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentin, Kovid-19 vaka sayısında ilk sıraya yükselmesinin nedenleri arasında mutasyonlu virüs ve ev gezmeleri olduğunu belirtti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentin, Kovid-19 vaka sayısında ilk sıraya yükselmesinin nedenleri arasında mutasyonlu virüs ve ev gezmeleri olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre kentte vaka sayıları geçen haftaya göre yüzde 70,22 oranında arttı. Geçen hafta 100 bin nüfusa denk gelen vaka sayısı 518,33'ten 882,33'e yükseldi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine, vakaların düşmesi için tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini belirtti.

Kırklareli halkını sağduyulu olmaya, kurallara daha fazla riayet etmeye davet eden Vali Bilgin, herkesin kurallara uyması halinde vakaların kısa sürede düşmeye başlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Koronavirüs sayılarının son dönemde Türkiye'nin tamamında yüksek artış gösterdiğini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemde Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Yalova, Edirne ve Tekirdağ gibi illerimizde artış gösteriyor. Vakaların artışında mutasyonlu virüsün çok etkili olduğunu hepimiz gözlemlemekteyiz. Vatandaşlarımızın tedbirlere en üst seviyede riayet etmesinin önemi yadsınamaz, bu önemli bir konu. Özellikle maske, mesafe ve temizlik, elimizdeki en büyük silahlardan birisi ve aşı konusu."

Ev ziyaretleri vakaları artırdı

Aşılama arttıkça vakaların kontrol altına alınma oranının da arttığını gözlemlediklerini ifade eden Bilgin, şöyle konuştu:

"İlimizde ev ziyaretleri ve komşu ziyaretleri kaynaklı olarak vakaların yükseldiğini gözlemlemekteyiz. Vatandaşlarımızın özellikle komşu ve akraba ziyaretlerini yapmamalarını istirham ediyoruz. Belli dönemlerde kurallara uyma konusunda Türkiye'de en az vakanın görüldüğü illerden biriydik.

Kırklareli, kurallara uyma konusunda, koronavirüsle mücadelede tecrübesi ve birikimi olan, bu konuda başarıları olan, başarmış bir ilimiz. Şu anda hem mutasyon kaynaklı virüs hızının hem de akraba ve komşu ziyaretlerinin yüksek olması nedeniyle ilimizde vakaların arttığını gözlemlemekteyiz."

Vali Bilgin, en kısa sürede halkın kurallara duyarlılık göstermesiyle vakaların düşeceğini ve yaza hazır girilebileceğini kaydetti.

Vatandaşlar tedirgin

Kırklarelililer de vaka sayılarının artışını, salgını basite alan ve kural tanımayan hemşehrilerine bağladı.

Kent sakinlerinden Yıldırım Karakaya, son açıklanan veriler sonrası endişelerinin iyiden iyiye arttığını belirtti.

Alınan tedbirleri bazı vatandaşların umursamadığını ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Bana göre devletimiz yeteri kadar tedbir alıyor ama biz bunu dikkate almıyoruz. Düğünler, misafirlikler, toplu yemekler olsun, bunlardan kaçınmıyoruz. Kurala uymayan bir kişi 100 kişiye bulaştırıyor. Bundan dolayı vakalar daha çok yükseliyor.

Ev ziyaretleri sürekli olan bir şey. Biz görmesek de olan bir şey bu. Sadece yemekler, ev ziyaretleri de değil toplu olarak da geziliyor. Kimde virüs var, bilinmiyor. Hepimiz tedbirlere uyarsak üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum."

Vatandaşlardan Coşkun Yıldız da vaka artışlarının son derece tedirgin edici olduğunu dile getirerek, kurallara ve tedbirlere uyulmadığını kaydetti.

Birçok vatandaşın maske, mesafe ve hijyene dikkat etmediğini gözlemlediğini aktaran Yıldız, "Büyüklerin sözleri dinlenilmiyor. Ondan kaynaklanıyor. Mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmiyor. Marketler kalabalık, herkes bunu şikayet ediyor. Pazar yerleri kalabalık oluyor. Tabi endişeliyiz. Ben kendim için maskemi takıyorum, temizlik, hijyene ve mesafeye dikkat ediyorum." şeklinde konuştu.

Nüfusu 361 bin olan kentte 77 bin 745'i birinci doz, 52 bin 358'i ikinci doz olmak üzere 130 bin 103 aşılama yapıldı.

KIRKLARELİ - Vali Bilgin kentteki vaka artışını mutasyonlu virüs ve ev ziyaretlerine bağladı
KIRKLARELİ - Vali Bilgin kentteki vaka artışını mutasyonlu virüs ve ev ziyaretlerine bağladı
KIRKLARELİ - Vali Bilgin kentteki vaka artışını mutasyonlu virüs ve ev ziyaretlerine bağladı
KIRKLARELİ - Vali Bilgin kentteki vaka artışını mutasyonlu virüs ve ev ziyaretlerine bağladı

Osman Bilgin, Koronavirüs, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Vali Bilgin kentteki vaka artışını mutasyonlu virüs ve ev ziyaretlerine bağladı - Son Dakika


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