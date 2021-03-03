Kırklareli Valisi Bilgin, KLÜ Rektörü Şengörür'ü ziyaret etti - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başarılı üniversiteler arasında yer aldıklarını ifade eden Şengörür, görev süresince kendilerine her zaman yardımcı olan Vali Bilgin'e teşekkür etti.

Üniversitelerini dünya üniversiteleri ile yarıştırabilmek için çalıştıklarını aktaran Şengörür, Kırklareli'nin adını üniversite ile duyuracaklarını dile getirdi.

Yeni dönemin Kırklareli Üniversitesine ve Kırklareli'ne hayırlı olması dileğinde bulunan Vali Bilgin, Şengörür'e çalışmalarında başarılar diledi.