Kırklareli Valisi Bilgin, Kofçaz ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Bilgin, Kofçaz ilçesinde incelemelerde bulundu

14.04.2022 10:49
Kırklareli Valisi Bilgin, Kofçaz ilçesinde incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kofçaz ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kofçaz ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, ilk olarak Kaymakamlığa gerçekleştirdiği ziyarette, Kaymakam Ömer Bulut'tan brifing aldı.

Ardından esnafı ziyaret eden Bilgin, istek ve sıkıntıları dinledi.

Malkoçlar köyünde İl Özel İdaresi tarafından restore edilen cemevinde inlemede bulunan Bilgin, daha sonra BOTAŞ Ölçüm Tesislerini gezdi.

Vali Bilgin, şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın Tastepe köyündeki ailesi ile bir araya gelerek programını sonlandırdı.

Ziyaretlerde Kaymakam Bulut ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu da yer aldı.

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Kırklareli Valisi Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı Kırklareli Valisi Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa

Osman Bilgin, Ömer Bulut, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin, Kofçaz ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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