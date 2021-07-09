Vali BİLGİN 3. Doz Aşısını oldu… - Son Dakika

Vali BİLGİN 3. Doz Aşısını oldu…

Ülkemizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın salgınla mücadelede 3. Doz aşılama sürecinde Valimiz Sayın Osman BİLGİN 08 Temmuz 2021 Perşembe günü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3. Doz aşısını oldu.

Vali BİLGİN, 3. Doz aşı uygulamasının sonrası yaptığı açıklamada; "Aşıyla ilgili kamuoyunda farklı yaklaşımlar oluyor ancak biz sağlıkçılarımıza güvenmeliyiz. " dedi.