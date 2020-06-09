Kırklareli Valisi Bilgin, lavanta bahçelerini ziyaret etti - Son Dakika

Kırklareli Valisi Bilgin, lavanta bahçelerini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kadın çiftçiler tarafından hazırlanan lavanta bahçelerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kadın çiftçiler tarafından hazırlanan lavanta bahçelerini ziyaret etti. Vali Bilgin, ilk olarak Demircihalil köyündeki Ayça Özer'in lavanta tarlasını gezdi. Bilgin, Özer'den çalışmalar ve üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. Bilgin, ardından Genç Çiftçi ve Lavanta Yetiştiriciliği projeleri kapsamında Deveçatağı köyünde lavanta ve arıcılık alanlarında üretim yapan Feride Soydan, Çiğdem Balım ve Filiz Tuna'nın tarlalarını ziyaret etti. Lavanta Yetiştiriciliği projesiyle atıl ve kıraç arazilerin değerlendirildiğini belirten Bilgin, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, kırsal alanda yaşayan üreticilerin refah seviyelerinin arttırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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