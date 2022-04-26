Kırklareli Valisi Bilgin, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Bilgin, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi

26.04.2022 14:04
Kırklareli Valisi Bilgin, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Millet Bahçesi çalışmalarını denetledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Millet Bahçesi çalışmalarını denetledi.

Vali Bilgin, festival alanındaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yaklaşık 55 bin metrekarelik festival alanının Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Bilgin, festival alanının artık çok güzel bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Millet Bahçesi'nin kentin yeni sembollerinden olacağını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Kırklareli halkının nefes alacağı, yürüyüş yapabileceği, bisiklet kullanabileceği, gençlerin çocukların eğlenebileceği bir alan inşa ediyoruz. Şehircilik adına önemli bir adım olarak kabul edebileceğimiz, tarihi, kültürel ve doğal özellikleri koruyan, sosyokültürel hayata dair önemli yansımalar sunan, kent kimliği ve ekolojisine değer katan Millet Bahçemiz hayırlı olsun. Kentin toplanma alanı olarak kullanılabilecek yeni yeşil, ferah yaşam alanları oluşturma hedefini taşıyoruz."

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Kaynak: AA

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