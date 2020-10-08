Kırklareli Valisi Bilgin muhtarlara meraların kullandırılması talimatını verdi - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, tamamına yakını kullanılmayan meraların etkin kullanılmasını istedi.

Vali Bilgin, Karakoç köyünde bir hayvan çiftliğinde Kırklareli Valiliği ile Ziraat Bankası iş birliğinde yürütülecek "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde herkes tarımın ve hayvancılığın önemini anladığını ifade etti.

Gıda erişimi ve gıda güvenliğinin önemli olduğuna işaret eden Bilgin "Üretim ve tüketim dünyanın en önemli meselesidir. Değişen dünyada bu olguyu çok iyi okumalı ve bu yönde tedbirler almalıyız. Trakya hayvancılık bakımından çok önemli, özellikle küçükbaş hayvancılıkta ilimizde önemli bir konumda. Ancak hayvan sayılarımız yeterli düzeyde değil. Trakya olarak hayvancılıkta rol model olmalıyız." dedi.

"Meralarımızın yüzde 90'ı kullanılmıyor"

İl genelindeki meraların yüzde 90'nın kullanılmadığın dikkat çeken Vali Bilgin, "Acı ama gerçek meralarımızı kullanamıyoruz. Muhtarlarımız meraları daha etkin kullandıracaklar, 'Ben köyümüm merasını kullandırmıyorum' diye bir şey yok, ya kullanacağız, ya kullanacağız bu konu artık kapanmıştır. Bu meralar kimin köylünün, köylüde buralardan yararlanacak." diye konuştu.

Çobanlık mesleğinin önemine değinen Bilgin, kendisinin de bir süre çobanlık yaptığını anlattı.

Programda Ziraat Bankası Bölge Müdürü Necati Sacıhan, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bilgin ile Sacıhan protokolü imzaladı.