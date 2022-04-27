Kırklareli Valisi Bilgin, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Bilgin, muhtarlarla bir araya geldi

27.04.2022 09:13
Kırklareli Valisi Bilgin, muhtarlarla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Bilgin Pınarhisar ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Muhtarların devlet ile halk arasında köprü vazifesi gördüklerini ifade eden Bilgin, muhtarlara görevlerinde başarı diledi.

Bilgin, muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini ve iletilen tüm sorunların çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından düzensiz göçmenler, bağımlılıkla mücadele, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi, gıda israfı ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgi verildi.

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Osman Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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