Kırklareli Valisi Bilgin, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Bilgin Pınarhisar ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Muhtarların devlet ile halk arasında köprü vazifesi gördüklerini ifade eden Bilgin, muhtarlara görevlerinde başarı diledi.

Bilgin, muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini ve iletilen tüm sorunların çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından düzensiz göçmenler, bağımlılıkla mücadele, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi, gıda israfı ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgi verildi.