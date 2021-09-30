Kırklareli Valisi Bilgin öğrencilerle "Akif" filmini izledi - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, öğrencilerle "Akif" filmini izledi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hazırlanan "Akif" filmini izleyen Bilgin, daha sonra öğrencilerle sohbet etti.

Bilgin, etkinlikte, tarihini bilmeyen milletlerin gelecekte başarılı olmamalarının zor olduğunu söyledi.

Geçmişi gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini ifade eden Bilgin, Akif filminin de bu anlamda önemli olduğuna değindi.

Kurtuluş Savaşı'nın hangi şartlarda verildiğini, İstiklal Marşı'nın ne anlama geldiğini film sayesinde hatırladıklarını anlatan Bilgin, filmi herkese tavsiye etti.