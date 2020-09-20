Kırklareli Valisi Bilgin, okullarda incelemede bulundu - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Onarımı tamamlanan okullarda da incelemelerde bulunan Vali Bilgin, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kovid-19 nedeniyle yüz yüze eğitimlerin anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflarda yarın başlayacağını ifade eden Bilgin, alınan tedbirleri denetleyerek eksikliklerin giderilmesi için tespitlerde bulunduklarını belirtti.

Okullarda tedbirlerin en üst seviyede alındığını aktaran Bilgin, yüz yüze eğitimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.