Kırklareli Valisi Bilgin: "OSB'de 25 bin kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz" - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) hızla geliştiğini belirterek, yapılan yeni yatırımlar ile kısa sürede 25 bin kişinin istihdam edilmesini hedeflediklerini belirtti.

Vali Bilgin, OSB'de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bilgin, OSB'de akıllı tabela ve yönlendirme sistemini faaliyete geçirdiklerini söyledi.

OSB'nin alt yapısına ciddi yatırım yaptıklarını anlatan Bilgin, mevcut parsellerin yüzde 55'inin tahsisin 3 yılda yapıldığını belirtti.

Bilgin, OSB'nin, stratejik konum avantajlarının yanı sıra sosyal donatılar, çevre düzenlemesi, yol, su, elektrik, doğal gaz, atık su ve arıtma altyapısının tamamlanmasıyla birlikte yatırımcıların gözdesi haline geldiği kaydetti.

Bir zamanlar borcu olan OSB'nin bugün 180 milyon lira bütçesinin olduğunu dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:

"OSB'mizde niteliksiz olarak tabir edilen çevreyi kirleten firma yatırımı bulunmamaktadır. Çevreye zarar verecek hiçbir yatırım yok, ayrıca OSB'ye yapılan yatırımların hepsi ciddi katma değerli yatırımlar. OSB pandemi süresince dahi çok ciddi yatırımlar almayı başardı. OSB'de 25 bin kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz."

Bilgin, OSB'nin gelişmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.