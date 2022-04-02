Kırklareli Valisi Bilgin, ramazan mesajı yayımladı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Bilgin, ramazan mesajı yayımladı

02.04.2022 11:37
Kırklareli Valisi Bilgin, ramazan mesajı yayımladı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, İslam aleminin büyük bir özlemle beklediği, bolluk, bereket, rahmet ve mağfireti içerisinde barındıran on bir ayın sultanı ramazan ayına erişmenin mutluluk ve huzurunun yaşandığını belirtti.

Ramazan ayında manevi duyguların en üst düzeye ulaştığını ifade eden Bilgin, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği günlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Vali Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"Yüce Allah'tan güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini temenni ediyorum. Bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını niyaz ediyorum."

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Osman Bilgin, Kırklareli, Ramazan, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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