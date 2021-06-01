Kırklareli Valisi Bilgin, restore edilen gar binasında incelemede bulundu - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi gar binasında incelemede bulundu.
Vali Bilgin, gar binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Restorasyon çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade eden Bilgin, yaklaşık 5 ay sonrasında çalışmaların tamamlanacağını söyledi.
Çalışmalardan memnun olduğunu dile getiren Bilgin, binanın kafe, restoran ve kültürel faaliyetlerin düzenleneceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
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