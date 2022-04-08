Kırklareli Valisi Bilgin Roman vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Bilgin Roman vatandaşlarla iftarda buluştu

08.04.2022 22:28
Kırklareli Valisi Bilgin Roman vatandaşlarla iftarda buluştu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Roman vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Roman vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Lüleburgaz'da Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu ile Biz Bize Yeteriz İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Gündoğu Mahallesi'nde 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Bilgin, devletin her kademesinin Roman vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Romanların birlikteliğinin örnek olduğunu ifade eden Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Roman açılımı ile bize verdiği talimatlarla birlikte tüm Roman dernekleri ile bu süreci yönetiyoruz. Verdiğimiz sözleri tek tek hayata geçiriyoruz. Anadolu ve Trakya toprakları, Türkiye Cumhuriyeti, farklı dinlerin, farklı ırkların bir arada kardeşçe yaşadığı bir coğrafya." dedi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da Romanların bayrağına ve devletine bağlı olduklarını vurguladı.

Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Metin Aygur, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından dua okundu.

Programın sonunda Bilgin, Minsolmaz ve Kaymakam Salih Yüce'ye minyatür davul hediye edildi.

Kırklareli Valisi Bilgin Roman vatandaşlarla iftarda buluştu
Kırklareli Valisi Bilgin Roman vatandaşlarla iftarda buluştu
Kırklareli Valisi Bilgin Roman vatandaşlarla iftarda buluştu
Kırklareli Valisi Bilgin Roman vatandaşlarla iftarda buluştu

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Osman Bilgin, Kırklareli, Lüleburgaz, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin Roman vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika


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