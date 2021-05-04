Kırklareli Valisi Bilgin, Romanların sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

Kırklareli Valisi Bilgin, Romanların sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü

04.05.2021 20:21
Kırklareli Valisi Bilgin, Romanların sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Roman dernekleri federasyon temsilcileri ile bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Roman dernekleri federasyon temsilcileri ile bir araya geldi.

Vize ilçesindeki buluşmada Bilgin, "piyade er Caner Sarmaşık'ın şehit olduğu, intihar etmediği yönündeki" iddiaların Milli Savunma Bakanlığınca adli ve idari yönden araştırıldığını söyledi.

Bilgin, farklı iddiası olanların da Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmalarını isteyerek, olayın en kısa sürede net bir şekilde ortaya çıkacağına inandığını kaydetti.

Sağduyulu davranan vatandaşlara teşekkür eden Bilgin, "İlimizdeki insanlar hakikatten gerçeğin ortaya çıkması için kendi açılarından bir mücadele veriyorlar. Buna saygı duyuyoruz. Bu herkesin yasal hakkı." dedi.

Bilgin, süreci herkesin yakından takip ettiğini, bunların yasal çerçevede olması gerektiğini kaydetti.

Roman vatandaşların bazı kesimlerce yanlış yönlendirildiğini ifade eden Bilgin, şöyle devam etti:

"Sokaklarda yürüyüş yaparak, insanları kışkırtarak, insanları farklı yönlere evirerek toplumsal dengeyi bozacak hareketlerde bulunmak suçtur. Buna da biz asla müsaade edemeyiz. Roman derneklerimiz de bu konuda hemfikirdir. İnsanlar dedikodularla değil gerçeklerle iş yaparlar. Süreci bu şekilde yönetelim. Türkiye geneline baktığımızda sosyal medyanın da etkisi ile çok ciddi farklı görüntüler ortaya çıkabiliyor. Bu görüntülerin ortadan kalkması için sizlerin gerçekleri anlatması gerekiyor."

Sağduyu çağrısı yapıldı

Trakya Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Fahrettin Savcı da devletin toplumun her kesimine hizmet ettiğini bildirdi.

Bazı vatandaşların kulaktan duyma bilgilerle hareket ettiğine işaret eden Savcı, bu sürecin iyi yönetilmesi amacıyla tüm Romanları sağduyulu olmaya davet etti.

Savcı, "Pandemi sürecinde özellikle her gün onlarca, hatta yüzlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz bu süreçte sokaklara çıkmayalım. Sosyal medyayı emniyetimize, askerimize zarar verecek şekilde kullanmayalım. Ben Roman kardeşlerim başta olmak üzere herkesten rica ediyorum. Lütfen yanlış sebeplere mahal vermemek adına devletimize güvenelim. Er geç gerçekler ortaya çıkacaktır. Roman vatandaşlarımız lütfen provoke çalışmalarına katılmasın. Roman derneklerinden bilgi alabilirsiniz." diye konuştu.

"Bizi karıştırmak isteyenler var"

Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Ahmet Çokyaşar ise doğru bilginin çok önemli olduğunu söyledi.

Birkaç gün önce kendisinin de yanlış bilgi nedeniyle tepki gösterenlerden biri olduğunu ifade eden Çokyaşar, bugün Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in kendilerini belgelerle bilgilendirdiğini kaydetti.

Türk bayrağına sarılı askerin naaşının, garnizon komutanı, kaymakam ve askeri personel tarafından ailesine teslim edildiğini öğrendiklerini belirten Çokyaşar, "Bunların hepsini bugün öğrendik. Bu bizim için çok önemliydi. Ben buradan devletimizin ve milletimizin bir eksikliğinin olmadığını söylemek zorundayım. Bizi karıştırmak isteyenler var. Bunlara müsaade etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Sarmaşık için dua edildi.

Osman Bilgin, Kırklareli, Piyade, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin, Romanların sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 336 kişi vefat etti, 28 bin 997 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 336 kişi vefat etti, 28 bin 997 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı

Son Dakika Haberleri
17:44 Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı
17:33 Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı
17:31 Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler
16:59 Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro!
16:57 Osmaniye'de kısıtlama kurallarını hiçe sayan kalabalığa polis müdahalesi
16:48 Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı
16:42 Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi
16:35 GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
Fenerbahçe, Burak Yılmaz iddialarını resmi sitesinden yalanladı Fenerbahçe, Burak Yılmaz iddialarını resmi sitesinden yalanladı         
20:47
Son Dakika: Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Cumartesi günleri yalnızca yaş sebze ve meyve satan pazaryerleri açık olacak Son Dakika: Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Cumartesi günleri yalnızca yaş sebze ve meyve satan pazaryerleri açık olacak         
19:39
8 yıldır kayıp Lütfiye Gündüz'ü kocası mı öldürdü? Müge Anlı'da tüyler ürperten iddia 8 yıldır kayıp Lütfiye Gündüz'ü kocası mı öldürdü? Müge Anlı'da tüyler ürperten iddia         
19:09
Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı         
18:15
Çiftçinin traktör rotası üstünde olduğu için kaydırdığı taş, iki ülke arasındaki sınırı değiştirdi Çiftçinin traktör rotası üstünde olduğu için kaydırdığı taş, iki ülke arasındaki sınırı değiştirdi         
17:53
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist, mahkemede çark etti Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist, mahkemede çark etti         
17:17
Dersim olayları için Dersim olayları için "Katliam" ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor         
17:11
Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi         
16:43
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Büyük aşk kısa sürdü! Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu ayrıldı Büyük aşk kısa sürdü! Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu ayrıldı         
16:02
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum         
15:34
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama         
15:05
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 20:59:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli Valisi Bilgin, Romanların sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement