Kırklareli Valisi Bilgin, Romanların sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Roman dernekleri federasyon temsilcileri ile bir araya geldi.

Vize ilçesindeki buluşmada Bilgin, "piyade er Caner Sarmaşık'ın şehit olduğu, intihar etmediği yönündeki" iddiaların Milli Savunma Bakanlığınca adli ve idari yönden araştırıldığını söyledi.

Bilgin, farklı iddiası olanların da Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmalarını isteyerek, olayın en kısa sürede net bir şekilde ortaya çıkacağına inandığını kaydetti.

Sağduyulu davranan vatandaşlara teşekkür eden Bilgin, "İlimizdeki insanlar hakikatten gerçeğin ortaya çıkması için kendi açılarından bir mücadele veriyorlar. Buna saygı duyuyoruz. Bu herkesin yasal hakkı." dedi.

Bilgin, süreci herkesin yakından takip ettiğini, bunların yasal çerçevede olması gerektiğini kaydetti.

Roman vatandaşların bazı kesimlerce yanlış yönlendirildiğini ifade eden Bilgin, şöyle devam etti:

"Sokaklarda yürüyüş yaparak, insanları kışkırtarak, insanları farklı yönlere evirerek toplumsal dengeyi bozacak hareketlerde bulunmak suçtur. Buna da biz asla müsaade edemeyiz. Roman derneklerimiz de bu konuda hemfikirdir. İnsanlar dedikodularla değil gerçeklerle iş yaparlar. Süreci bu şekilde yönetelim. Türkiye geneline baktığımızda sosyal medyanın da etkisi ile çok ciddi farklı görüntüler ortaya çıkabiliyor. Bu görüntülerin ortadan kalkması için sizlerin gerçekleri anlatması gerekiyor."

Sağduyu çağrısı yapıldı

Trakya Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Fahrettin Savcı da devletin toplumun her kesimine hizmet ettiğini bildirdi.

Bazı vatandaşların kulaktan duyma bilgilerle hareket ettiğine işaret eden Savcı, bu sürecin iyi yönetilmesi amacıyla tüm Romanları sağduyulu olmaya davet etti.

Savcı, "Pandemi sürecinde özellikle her gün onlarca, hatta yüzlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz bu süreçte sokaklara çıkmayalım. Sosyal medyayı emniyetimize, askerimize zarar verecek şekilde kullanmayalım. Ben Roman kardeşlerim başta olmak üzere herkesten rica ediyorum. Lütfen yanlış sebeplere mahal vermemek adına devletimize güvenelim. Er geç gerçekler ortaya çıkacaktır. Roman vatandaşlarımız lütfen provoke çalışmalarına katılmasın. Roman derneklerinden bilgi alabilirsiniz." diye konuştu.

"Bizi karıştırmak isteyenler var"

Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Ahmet Çokyaşar ise doğru bilginin çok önemli olduğunu söyledi.

Birkaç gün önce kendisinin de yanlış bilgi nedeniyle tepki gösterenlerden biri olduğunu ifade eden Çokyaşar, bugün Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in kendilerini belgelerle bilgilendirdiğini kaydetti.

Türk bayrağına sarılı askerin naaşının, garnizon komutanı, kaymakam ve askeri personel tarafından ailesine teslim edildiğini öğrendiklerini belirten Çokyaşar, "Bunların hepsini bugün öğrendik. Bu bizim için çok önemliydi. Ben buradan devletimizin ve milletimizin bir eksikliğinin olmadığını söylemek zorundayım. Bizi karıştırmak isteyenler var. Bunlara müsaade etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Sarmaşık için dua edildi.