Kırklareli Valisi Bilgin, sağlık kompleksi inşaatında incelemede bulundu - Son Dakika

Kırklareli Valisi Bilgin, sağlık kompleksi inşaatında incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, inşaat çalışmaları devam eden yeni sağlık kompleksinde incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, inşaat çalışmaları devam eden yeni sağlık kompleksinde incelemede bulundu. Vali Bilgin, inşaat sahasını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Sağlık kompleksinin hizmete kazandırılması amacıyla çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Bilgin, sağlık alanında yatırımların salgın sürecinde de hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Bilgin, kompleksin yaklaşık 17 bin metrekare alan üzerine inşa edildiğini ifade etti.

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