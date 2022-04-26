Son dakika gündem: Kırklareli Valisi Bilgin, savaş mağduru Ukraynalı vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kırklareli Valisi Bilgin, savaş mağduru Ukraynalı vatandaşlarla iftarda buluştu

26.04.2022 20:41
Son dakika gündem: Kırklareli Valisi Bilgin, savaş mağduru Ukraynalı vatandaşlarla iftarda buluştu

Son dakika haberler... Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye gelerek öğrenci yurtlarında misafir edilen Kırım Tatar Türkü vatandaşlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye gelerek öğrenci yurtlarında misafir edilen Kırım Tatar Türkü vatandaşlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Vali Bilgin, Kredi ve Yurtlar Kurumunda düzenlenen programda, Kırım Tatar Türkü

vatandaşları en iyi şekilde misafir etmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin Kırım Tatar Türkü vatandaşlara kucak açtığını ifade eden Bilgin, "Burayı kendi evinizde gibi hissedebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz tarihten bugüne her zaman zor durumda olan bütün mazlum milletlere kapısını açan bir millet olduk. Sizin gibi ülkelerinden savaş ve çeşitli nedenlerle ayrılmak zorunda olan 6 milyona yakın mülteci kardeşimizi misafir ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi.

Vali Bilgin, daha sonra Kırım Tatar Türkü ailelerin isteklerini ve sıkıntılarını dinledi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kırklareli Valisi Bilgin, savaş mağduru Ukraynalı vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika


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