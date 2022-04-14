Kırklareli Valisi Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Vali Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamlığınca bir restoranda düzenlenen iftar programında, şehitlerin en değerli emanetleri aileleri ve gazilere sağlık, mutluluk ve hayırlı ömürler diledi.

Ramazan ayında birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en üst düzeye çıktığını ifade eden Bilgin, bu nedenle şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından dualar edildi.

İftar programından sonra Vali Bilgin ve eşi İlknur Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.