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Son dakika haber! KIRKLARELİ VALİSİ BİLGİN: SELDE ZARAR GÖRENLERE 5'ER BİN LİRA YARDIM YAPIYORUZ - Son Dakika

Son dakika haber! KIRKLARELİ VALİSİ BİLGİN: SELDE ZARAR GÖRENLERE 5'ER BİN LİRA YARDIM YAPIYORUZ

30.12.2021 16:31

Son dakika haberleri... KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde selden etkilenenlere hür türlü desteğin verildiğini belirterek, "Burada zarar gören tüm vatandaşlarımıza ilk etapta 5'er bin lira yardım yapıyoruz, devletimiz olarak, valilik olarak.

KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde selden etkilenenlere hür türlü desteğin verildiğini belirterek, "Burada zarar gören tüm vatandaşlarımıza ilk etapta 5'er bin lira yardım yapıyoruz, devletimiz olarak, valilik olarak. Ayrıca burada eşyası zarar gören tüm vatandaşlarımızın eşyalarının alınmasını sağlayacağız, talimat verildi bununla ilgili. Kömür, odun gibi yakacak ihtiyaçlarının tümünü karşılıyoruz. Yani vatandaşlarımızın tüm mağduriyetini gideriyoruz" dedi.

Lüleburgaz'da önceki gün metrekareye düşen 80 kilo yağışta, Lüleburgaz Deresi taştı, Yıldırım Mahallesi'ndeki Küme Evler mevkisinde evler sular altında kalırken, mahsur kalanlar askeri araçlar ve kepçeler ile kurtarıldı. 304 kişi, misafirhanelere ve akrabalarının yanına yerleştirildi. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, bugün selin vurduğu ve hasat tespit çalışmalarının sürdüğü mahallede incelemelerde bulunup, halkla bir araya geldi.

'3 EV YIKILMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA'

Vali Bilgin, Yıldırım ve Durak mahallelerinde yağışa bağlı sel felaketinin oluştuğunu belirterek, "Bu sel felaketi sonucunda da özellikle Yıldırım mahallemizdeki evlerin zemin katları sular altında kaldı. Özellikle 3 evimizde, 1 ev kesin olmakla birlikte, 3 ev yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Zaten dün 304 vatandaşımızı tahliye etmiştik, o konuda herhangi bir sorun yok. Misafirhanelerimizde ve kendi akrabalarının yanında vatandaşlarımız dün gece geceyi buralarda geçirdiler. Her türlü gıda ihtiyaçlarını çocukların okul ile ilgili ihtiyaçlarını karşıladık. Ayrıca bugün burada 150'ye yakın çalışanımız ile buradayız. Evlerin temizliğini yapan elemanlarımızdan tutun da yine hasar tespit çalışmalarını yapan elemanlarımız, aynı zamanda iş makinelerimiz, yolların tahrip olduğunu görüyorsunuz yolları yapan iş makinelerimiz ve buradaki hafriyatları kaldıran arkadaşlarımız var. Kısaca özetleyecek olursak burada özellikle su taşkının olduğu derenin kontrol altına alınması için bir tahkimat yaptık ve tahkimatla birlikte bölgenin sel ile ilgili oluşabilecek riskleri önlemiş olduk. Bunun akabinde oluşan hasarları ortadan kaldırmak içinde önce tespit çalışmalarına akabinde de moloz kaldırma, tahrip olan eşyaların kaldırılması ve evlerin temizliğini burada kamu kurum kuruluşlarımız, belediyemiz ile hep birlikte el ele vererek yapmaktayız. Burada özellikle Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz de büyük özveri ile çalışıyorlar" diye konuştu.

İLK ETAPTA 5'ER BİN LİRA YARDIM

Vali Yıldırım, selden etkilenenlere her türlü desteğin verildiğin dile getirerek, "Burada zarar gören tüm vatandaşlarımıza ilk etapta 5'er bin lira yardım yapıyoruz, devletimiz olarak, valilik olarak. Ayrıca burada eşyası zarar gören tüm vatandaşlarımızın eşyalarının alınmasını sağlayacağız, talimat verildi bununla ilgili. Kömür, odun gibi yakacak ihtiyaçlarının tümünü karşılıyoruz. Yani vatandaşlarımızın tüm mağduriyetini gideriyoruz. Bu konuda en ufak sorun yok. Yıldırım Mahallesi'nde 10 tane küçükbaş hayvan telef olmuştu. Bunu da bedava karşılıyoruz yine valiliğimiz olarak. Ayrıca 1 tane de büyükbaş hayvan telef olmuştu ve onu da bir çiftlik sahibinden temin ederek karşılıyoruz. Aynı zamanda bunların tüm yem ihtiyaçlarını yine devletimiz olarak karşılıyoruz" dedi.

'BİNALARIN ÇOĞU DERE KOTU ALTINDA YAPILMIŞ'

Vali Bilgin, taşan Lüleburgaz Deresi'nin ıslahı ile ilgili çalışmaların planlandığını ancak 2-3 kez ihalenin iptal olduğunu söyledi. Bilgin, "11 Ocak'ta yeni bir ihale yapılacak. Bu ihale yapıldıktan sonra da buranın ıslahı ile ilgili çalışma tamamlanması ile birlikte tatbiki buranın temel sorunu çözülmüş olacak ancak özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Ülkemizde yaşanan bazı felaketler de olduğu gibi burada da yine yapılan binaların çoğu dere kotunun altında yapılmış. Burada belediyemizin de ve diğer kamu kurum kuruluşlarımızın da suçu, günahı yok. Daha sonradan imar affından yararlanılmış ve resmileşmiş binalar. Maalesef yapılırken usule uygun yapılmadığı için böyle bir sıkıntı olmuş. Bundan sonra da özellikle vatandaşlarımızı bu konuda duyarlılığa davet etme istiyorum. Özellikle dere kotlarına dikkat etmelerini ve dere kotunun altında ev yapmamalarını diliyorum" diye konuştu.

Son dakika haber! KIRKLARELİ VALİSİ BİLGİN: SELDE ZARAR GÖRENLERE 5'ER BİN LİRA YARDIM YAPIYORUZ
Son dakika haber! KIRKLARELİ VALİSİ BİLGİN: SELDE ZARAR GÖRENLERE 5'ER BİN LİRA YARDIM YAPIYORUZ
Son dakika haber! KIRKLARELİ VALİSİ BİLGİN: SELDE ZARAR GÖRENLERE 5'ER BİN LİRA YARDIM YAPIYORUZ
Son dakika haber! KIRKLARELİ VALİSİ BİLGİN: SELDE ZARAR GÖRENLERE 5'ER BİN LİRA YARDIM YAPIYORUZ
Son dakika haber! KIRKLARELİ VALİSİ BİLGİN: SELDE ZARAR GÖRENLERE 5'ER BİN LİRA YARDIM YAPIYORUZ
Son dakika haber! KIRKLARELİ VALİSİ BİLGİN: SELDE ZARAR GÖRENLERE 5'ER BİN LİRA YARDIM YAPIYORUZ
Son dakika haber! KIRKLARELİ VALİSİ BİLGİN: SELDE ZARAR GÖRENLERE 5'ER BİN LİRA YARDIM YAPIYORUZ
Son dakika haber! KIRKLARELİ VALİSİ BİLGİN: SELDE ZARAR GÖRENLERE 5'ER BİN LİRA YARDIM YAPIYORUZ
Son dakika haber! KIRKLARELİ VALİSİ BİLGİN: SELDE ZARAR GÖRENLERE 5'ER BİN LİRA YARDIM YAPIYORUZ
Son dakika haber! KIRKLARELİ VALİSİ BİLGİN: SELDE ZARAR GÖRENLERE 5'ER BİN LİRA YARDIM YAPIYORUZ

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Osman Bilgin, Lüleburgaz, Kırklareli, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KIRKLARELİ VALİSİ BİLGİN: SELDE ZARAR GÖRENLERE 5'ER BİN LİRA YARDIM YAPIYORUZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! KIRKLARELİ VALİSİ BİLGİN: SELDE ZARAR GÖRENLERE 5'ER BİN LİRA YARDIM YAPIYORUZ - Son Dakika
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