Kırklareli Valisi Bilgin, silahlı kavgada yaralanan polis memurunu ziyaret etti - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Bilgin, silahlı kavgada yaralanan polis memurunu ziyaret etti

7 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde silahlı kavgada yaralanan polis memurunu evinde ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Bilgin, silahlı kavgada yaralanan polis memurunu ziyaret etti, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde silahlı kavgada yaralanan polis memurunu evinde ziyaret etti.

Vali Bilgin, 10 Ocak Cuma günü Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Ö.K'nin rastgele ateş açması sonucu yaralanan polis memuru Mümin Kula'yı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olayda sol kolundan yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından evinde istirahat eden Kula, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlığının iyi olduğun söyledi.


Vali Bilgin ise güvenlik görevlilerinin olaylarda cansiperane görev yaptığını belirterek, yaralanan polis memuruna geçmiş olsun dileklerini iletti.


Olaydan sonra Kula ile telefonda görüştüklerini belirten Bilgin, sorumluların adalete teslim edildiğini aktardı.

Bu tür olayların yaşanmaması temennisinde bulunan Bilgin, "Allah sizi koruyup ailenize bağışladı. Siz de bir görev gazisisiniz. Şehitlerimiz, gazilerimiz, sizin gibi görevliler sayesinde devletimiz varlığını, birliğini sürdürmüş oluyor." diye konuştu.

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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