Kırklareli Valisi Bilgin, tarihi okul binasında incelemede bulundu - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Bilgin, tarihi okul binasında incelemede bulundu

10.04.2022 11:01
Kırklareli Valisi Bilgin, tarihi okul binasında incelemede bulundu

Kırklareli'nde 1906 yılında 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan tarihi okul binasının restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kırklareli'nde 1906 yılında 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan tarihi okul binasının restorasyon çalışmaları sürüyor.

Vali Osman Bilgin eşi İlknur Bilgin ile çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bilgin, AA muhabirine, binanın İl Özel İdaresi tarafından restore edildiğini söyledi.

Tarihi binanın aslına uygun restore edildiğini belirten Bilgin, bu tür binaların yeniden hizmete kazandırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Tarihi okul binası

2. Abdülhamid'in 1904 yılında yapılması için talimat verdiği, çizimleri kurmay binbaşı Neşet Bey tarafından yapılan ve 1906 yılında Hamidiye Mektebi Kebiri İptidaiyesi olarak hizmete giren bina, kentin Yunan işgaline uğradığı dönemde sıkı yönetim komutanları tarafından kullanıldı.

Kurtuluş Savaşı ile düşman işgalinden kurtarılan tarihi yapı, Kocahıdır İlkokulu olarak günümüze kadar hizmet verdi.

Duvarları kagir, döşemeleri ve merdivenleri ahşap karkastan oluşan dikdörtgen yapılı bina, heybetli görünümüyle dikkati çekiyor.

İki kollu merdivenle çıkılan binanın girişinde dört taş sütun üzerinde balkon bulunuyor. Pencereleri basık kemerli söveden oluşan ve iki kanatlı ahşap oyma gösterişli bir kapısı bulunan binanın iç mekanındaki zemin ve tavan ahşaptan oluşuyor.

Tarihe tanıklık eden bina, salgın döneminde "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllülerine ev sahipliği yaparak salgınla mücadelede önemli bir rol üstlendi.

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Osman Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin, tarihi okul binasında incelemede bulundu - Son Dakika


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