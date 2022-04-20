Kırklareli Valisi Bilgin, üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.

Vali Bilgin, Ahmet Cevdet Paşa Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programda, devlet yurtlarının artık modern olduğunu ve son teknoloji ile donatıldığını söyledi.

Üniversite eğitimleri için kentte bulunan tüm öğrencileri en iyi şekilde misafir etmeye çalıştıklarını belirten Bilgin, ramazan ayının huzurunu gençlerle paylaşmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından dualar edildi.

İftar programından sonra Vali Bilgin öğrencilerle sohbet etti.