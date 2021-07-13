Kırklareli Valisi Bilgin, vekaletle kurban bağışında bulundu - Son Dakika

Kırklareli Valisi Bilgin, vekaletle kurban bağışında bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, vekaletle kurban bağışında bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, vekaletle kurban bağışında bulundu. Vali Bilgin, Türk Kızılay'ın "Sensiz olmaz" sloganıyla yürütülen kurban bağışı kampanyasına destek verdi. Türk Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden Vali Bilgin, bağış makbuzunu imzaladı. Göç, ziyarette yaptığı konuşmada, vekaletle kurban bağışında bulunan Vali Bilgin'e teşekkür etti. Bağışlanan kurbanların yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını aktaran Göç, imkanı olan vatandaşları Türk Kızılay'a vekalet yoluyla kurban bağışı yapmaya davet etti.

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