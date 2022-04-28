Yangına ilişkin Validen açıklama: "Yangını hemen söndürmek mümkün değil" - Son Dakika
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Yangına ilişkin Validen açıklama: "Yangını hemen söndürmek mümkün değil"

28.04.2022 13:11

Yangına ilişkin Validen açıklama: "Yangını hemen söndürmek mümkün değil"KIRKLARELİ Kırklareli'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın devam ederken, bölgeye gelen Vali Bilgin, 16 bin metrekare kapalı alanı olan bir mobilya fabrikasında bir saat önce çıkan yangına başta Lüleburgaz itfaiyemiz...

Yangına ilişkin Validen açıklama: "Yangını hemen söndürmek mümkün değil"

KIRKLARELİ Kırklareli'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın devam ederken, bölgeye gelen Vali Bilgin, 16 bin metrekare kapalı alanı olan bir mobilya fabrikasında bir saat önce çıkan yangına başta Lüleburgaz itfaiyemiz ile birlikte Edirne, Tekirdağ, Kırklareli itfaiyeleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arozöz araçlarıyla müdahale edildiğini açıkladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir mobilya fabrikasının depolama alanında çıkan yangın rüzgarında etkisiyle fabrika satış mağazasına ve ardından diğer iş yerlerine sıçradı. Yangın çevre illerden desteğe gelen ekiplerle birlikte kontrol altına alınmaya çalışılırken, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Yangını hemen söndürmek mümkün değil"

Vali Bilgin yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "16 bin metrekare kapalı alanı olan bir mobilya fabrikasında bir saat önce çıkan yangına başta Lüleburgaz itfaiyemiz ile birlikte Edirne, Tekirdağ, Kırklareli itfaiyelerimiz ve Orman İşletme Müdürlüğü arozöz araçlarıyla müdahale edildi. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, çok şükür can kaybımız yok. Bütün çalışanları tahliye ettik. Karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan vatandaşımız var. Bir de ikinci derecede yanık olan fabrika sahibi vatandaşımız var. Şu anda önemli olan önce insan sağlığı. Fakat yangınla ilgili olarak burası ahşap mobilya fabrikası olduğu ve içerisinde plastik malzemeler de bulunduğundan yangının büyümesine sebep olan unsurlar. Bu nedenle içeride olan yangını hemen söndürmek mümkün değil. Fabrikanın bulunduğu alanı AFAD ile koordinasyon halinde izole altına aldık. Yangın şuan bizim kontrolümüzde, rüzgar bizim lehimize. Endişelenecek bir şey yok. Allah daha büyük afetlerden korusun. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor, araştırma tamamlanmadan kesin sebebini söylemek mümkün değil" dedi.

Yangına ilişkin Validen açıklama: Yangını hemen söndürmek mümkün değil
Yangına ilişkin Validen açıklama: Yangını hemen söndürmek mümkün değil
Yangına ilişkin Validen açıklama: Yangını hemen söndürmek mümkün değil
Yangına ilişkin Validen açıklama: Yangını hemen söndürmek mümkün değil
Yangına ilişkin Validen açıklama: Yangını hemen söndürmek mümkün değil
Yangına ilişkin Validen açıklama: Yangını hemen söndürmek mümkün değil
Yangına ilişkin Validen açıklama: Yangını hemen söndürmek mümkün değil
Yangına ilişkin Validen açıklama: Yangını hemen söndürmek mümkün değil

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangına ilişkin Validen açıklama: 'Yangını hemen söndürmek mümkün değil' - Son Dakika


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