35. Ahilik Haftası dolayısıyla Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin rahmet ve minnetle yad edildiğini ifade eden Ekici, esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere bütün vatandaşların Ahilik Haftası'nı kutladığını belirtti.

Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Ahilik Haftası kutlanıyor - Son Dakika

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