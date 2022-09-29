Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti

29.09.2022 08:48
Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile şehit Hasan Hüseyin Demiral'ın Sinanlı köyünde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini belirten Ekici, bu ülkenin şehitlerin mücadelesi ile bugünlere geldiğini söyledi.

Ekici, şehitleri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Ekici, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

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