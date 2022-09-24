Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

24.09.2022 13:46
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde muhtarları ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde muhtarları ziyaret etti.

Vali Ekici, ilk olarak Babaeski ilçesinin Pancarköy, Sofuhalil ve Müsellim köy muhtarlıklarını ziyaret edip, muhtarlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Lüleburgaz Köy ve Mahalli İdareleri Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Ekici, burada da Dernek Başkanı Sabri Gündüz ile sohbet etti.

Vali Ekici, açık kalp ameliyatı gerçekleştiren ekibi ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açık kalp ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Işık ve ekibini ziyaret etti.

Ekici, Işık ve ekibine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin sağlık alanında dünyaya örnek olduğunu ifade eden Ekici, artık Kırklareli'nde de birçok ameliyatın yapılabildiğini kaydetti.

Vali Ekici, ardından hastaneyi gezerek Başhekim Çağdaş Derdiyok'tan bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Birol Ekici, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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